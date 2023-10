I mai 2020 ble det klart at den tidligere fotballspilleren John Carew (44) og influenseren Pernille Juvodden (27) hadde blitt et par. Nå, rundt tre og et halvt år senere, er det slutt mellom de to.

Det melder Juvodden på Instagram, ifølge flere medier, deriblant VG og Se og Hør.

«For å slippe spekulasjoner vil jeg meddele at John og jeg har gått hver våre veier som kjærester. Ønsker han alt godt videre. Utover det har jeg ingen kommentar», skriver Juvodden på Instagram.

Det tidligere paret ble foreldre til en jente i mars 2021, skriver Se og Hør.