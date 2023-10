Ifølge Medier24 har det kommet over 600 klager til Kringkastingsrådet på fredagens utgave av «Nytt på nytt» der Unge Høyre-leder Ola Svenneby og Vennesla-musiker Erlend Ropstad var gjester. Samfunnsdebattant Eddie Whyte er blant dem som har reagert på satireprogrammet og vitsene til Unge Høyre-lederen.

– Unge Høyres leder Ola Svennebys forsøk på å bruke krigshandlinger til fredagsunderholdning i Nytt på Nytt fredag kveld er smakløst, vulgært og uakseptabelt, skriver han i en kommentar på Dagsavisen.

Unge-Høyre leder Ola Svenneby «er uenig» i kritikken til Whyre. Han sier han ikke er overrasket over at så mange reagerer på vitsingen om krigen, og trekker frem at «Nytt på nytt» flere ganger har fått mange klager, spesielt de gangene kontroversielle temaer har blitt gjort satire av.

– At folk har forskjellige grenser for hva, hvordan og om en skal lage satire er også nokså opplagt. Jeg synes det var gøy. Og fremdeles er gøy, sier Svenneby til Kampanje.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Du synes ikke at det ble litt for drøyt?

– Jeg synes ikke det. Og jeg synes også en del feiltolker hvem som faktisk var målskiva for flere av vitsene. Men har ikke noen problemer med å forstå at andre synes det, sier han.

– Var det du som kom opp med vitsene?

– Med god hjelp av venner, sier Svenneby.

Helgens klager på Nytt på nytt kommer på toppen av over 300 klager på NRKs dekning av krigen mellom Israel og Hamas.

Artikkelen er først publisert av Kampanje.com