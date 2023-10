Det kan bli endringer i regjeringen

Flere medier har den siste uken rapportert at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) planlegger å bytte ut flere av sine statsråder. Blant endringene som meldes er at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) er på vei ut.

Det meldes også at avtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) blir hentet inn i Støre-regjeringen. Hun skal være aktuell både som næringsminister og klima- og miljøminister. Endringene kan komme allerede mandag.

Krig på Gazastripen

Den israelske hæren kunngjorde lørdag at den har forberedt en koordinert offensiv mot Gazastripen med fly-, bakke- og marinestyrker. Talsmann for Israels hær Jonathan Conricus sier til NTB at en bakkeoperasjon kan starte snart – men når det skjer, er foreløpig uvisst. Han sier Israel skal ta ut Hamas for å sørge for at det aldri igjen blir utført et angrep som det i helgen.

Siden Hamas-angrepet forrige lørdag er over 2670 mennesker drept i israelske luftangrep på Gaza. I Israel har dødstallet steget til 1400. Både i Israel og i Gaza er det store flertall av de drepte så langt sivile.

Fosen-aktivister på audiens hos kongen

Representanter for Fosen-aksjonen skal i audiens hos kong Harald. Kronprins Haakon er også til stede. 11. oktober var det to år siden Høyesterett kjente konsesjonen til vindindustrianleggene på Fosen for ugyldige.

Aksjonistene protesterer mot at regjeringen har brukt 730 dager uten å komme til en løsning i saken.

Partilederne skal drøfte langtidsplanen for Forsvaret

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har invitert alle partilederne til møte med regjeringen om ny langtidsplan for Forsvaret. Målet er et bredt forlik. Støre sier regjeringen ønsker å få innspill fra alle de politiske partiene i arbeidet med å lage en ny langtidsplan for Forsvaret.

Forsvaret styres gjennom fireårsplaner, og den neste planen skal trolig legged fram neste år. Støre sier at dette blir den mest betydningsfulle langtidsplanen for Forsvaret på mange tiår.

Fotball: Norges tropp mot Frankrike presenteres

I dag presenterer landslagssjef Leif Gunnar Smerud uttaket til Norges to kamper mot Frankrike i nasjonsligaen. Kampene spilles hjemme 27. og borte 31. oktober.

Både Barcelonas Caroline Graham Hansen og Chelseas Guro Reiten har i forkant av uttaket slitt med skader. Det er usikkert om de to blir friskmeldt og klar til Frankrike-kampene.

Kan Norge ta fjerde strake seier i Curling-VM?

Norge har vunnet sine tre første kamper i curling-VM for blandede lag – og topper dermed gruppe D før møtet med Hongkong mandag. Så mangt er Latvia, Nigeria og Slovakia beseiret.

Mesterskapet spilles i Aberdeen, Skottland. Norges lag består av skip Steffen Walstad, viseskip Maia Ramsfjell, toer Andreas Hårstad og ener Eirin Mesloe

.