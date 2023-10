IDF-talsmann: Nærmere bakkeoperasjon nå

En talsmann for Israels hær sier bakkeoperasjonen kan starte snart – og at ingen land kan begrense Israel. Talsmann Jonathan Conricus snakket sent søndag kveld med NTB på videochat fra Israel.

Han sier at bakkeoperasjonen er nærmere nå enn for ett døgn siden. Conricus avviser at verdenssamfunnet kan sette en rød linje for hvor store sivile tap det kan bli på Gazastripen.

– Ingen i det internasjonale samfunnet kan sette noen røde linjer for Israel. Vi forsvarer oss. Vi utfører en lovlig krig mot en terroristgruppe som angrep våre sivile, sier Conricus.

Sjuåring savnet etter jakt i Lindesnes

Det pågår en stor leteaksjon etter en sju år gammel gutt som kom bort fra sin familie under jakt i Lindesnes kommune søndag ettermiddag. Helikoptre, droner, hunder og 130 mannskaper deltar i søket etter sjuåringen.

Gutten var sammen med familien sin på jakt, og så mistet de kontakt med ham klokken 13.30 søndag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Biden: Trygg på at Israel vil følge krigens regler

USAs president Joe Biden er trygg på at Israel vil følge reglene for krigføring i kampen mot Hamas, sier han i TV-programmet 60 Minutes på kanalen CBS søndag.

– Jeg er overbevist om at Israel kommer til å handle under krigens regler. Dette er standarder som demokratiske institusjoner og land følger. Og så er jeg sikker på at det vil være en mulighet for de uskyldige i Gaza å få tilgang på medisin, mat og vann, sier Biden

Bokostnadene har økt kraftig

Bokostnadsindeksen fra Huseiernes Landsforbund viser at kostnadene ved å bo har økt 23 prosent fra i fjor til i år. Neste år vil bokostnadene øke ytterligere 12 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Indeksen viser at en gjennomsnittshusholdning må ut med rundt 180.000 kroner for å eie og drifte egen bolig i år. Det er økt rentenivå, økte kommunale avgifter og økt eiendomsskatt som har bidratt til økningen i indeksen – som også inneholder energikostnader​, forsikring​ og vedlikeholdskostnader.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bananarving (35) vant presidentvalg i Ecuador

Daniel Noboa blir Ecuadors nye president etter å ha vunnet andre valgrunde søndag. Det er ikke meldt om alvorlige voldeligheter på valgdagen.

Noboa (35) ledet med over 52 prosent av stemmene da nær 90 prosent av stemmene var talt opp. Da kastet hans eneste motkandidat i den avgjørende runden, Luisa González (45), inn håndkleet og gratulerte ham med seieren.

González var tidligere alliert av ekspresident Rafael Correa og hadde flere posisjoner i hans regjering. Daniel Noboa er sønn av Ecuadors rikeste mann, Álvaro Noboa, som har bygget sin formue på bananeksport.

FN: Nødaggregatene på Gazas sykehus går tomme innen 24 timer

Etter at Israel har kuttet strømforsyningene til Gaza driver sykehusene på nødaggregater. De holder bare anslagsvis 24 timer til, melder de rundt midnatt natt til mandag.

– Hvis aggregatene stanser opp står livene til tusenvis av pasienter i fare, sier FNs humanitære kontor (OCHA) i en uttalelse.