Resultatløst søk etter maskerte personer som skal ha knivranet beboere i Namsos

Det var klokken 23.52 søndag kveld at politiet fikk melding fra naboer av de fornærmede.

– De fornærmede fortalte at en dame i 30-årene og en mann sent i 20-årene hadde kommet inn til dem, og at de var redde. Meldingen gikk ut på at to maskerte gjerningspersoner skal ha tatt seg inn i leiligheten deres og ranet til seg mobiltelefoner. Det skal ha blitt brukt kniv, og det har vært en form for trusselsituasjon, sier operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til NTB i 7-tiden mandag.

Politiet rykket ut og var på stedet ti minutter etter at meldingen kom. Det pågikk søk etter gjerningspersonene gjennom natten, men søket er nå avsluttet, og saken er over i etterforskningssporet.

Ingen ble fysisk skadd i ranet.

– Vi har opptatt forklaringer fra de fornærmede og har søkt etter gjerningspersonene i natt. Nå etterforsker vi saken videre både med avhør gjennom tekniske og taktiske spor. Vi jobber blant annet for å avdekke motiv, sier Engen.

Hun sier at det ikke kan utelukkes at det kan være kjennskap mellom fornærmede og gjerningspersonene fra tidligere.