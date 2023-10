Undersøkelse: Hvert fjerde vinterdekk er for dårlig

Tiden for å skifte til vinterdekk nærmer seg for mange, men for bileiere i Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet til minimum 3 millimeter mønsterdybde allerede fra mandag 16. oktober. Ellers i landet gjelder vinterdekk på bilene fra 1. november.

Men mange vinterdekk er rett og slett for dårlige til å kunne brukes igjen, ifølge en undersøkelse fra Vianor. De har undersøkt totalt 26.002 dekksett og funnet ut at 24 prosent av vinterdekkene var i faresonen.

De mest slitte dekkene finner vi på Vestlandet og Sørlandet.

– Vi ser ofte at dekkene i fylker og kommuner med krevende veiforhold topper listene på målingene våre. Derfor er det ikke overraskende at Vestlandet har høyest andel dekk i rød og gul kategori, sier Helena Wallberg, markedssjef i Vianor Norge.