Politiet opplyser på X at nødetatene rykket ut ti minutter over midnatt. Da kom det inn melding om at to personer hadde falt cirka 4 meter etter at en balkong på en brakkerigg kollapset.

– Politiet undersøker hendelsesforløpet. De involverte er kjørt sykehus for sjekk/behandling, skriver Sørøst politidistrikt i meldingen.