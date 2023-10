Massive steinblokker sperrer deler av E8 i Troms

Natt til søndag raste massive steinblokker ned i grøfta og delvis ut i veibanen på E8, skriver Nordlys.

Natt til mandag er det satt opp sperringer, hastigheten er nedsatt og det er satt opp midlertidig lysregulering på stedet.

Statens vegvesen opplyser at de er i gang med oppryddingsarbeidet, men at dette arbeidet vil ta tid ettersom steinblokkene er svært store. Vegtrafikksentralen, som har vært i kontakt med en geolog, tror ikke det er fare for at det kommer flere skred på stedet.