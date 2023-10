Stor leteaksjon etter savnet sjuåring i Lindesnes

– Planen er å holde på til vi finner han. Vi skal holde på gjennom natten, sier operasjonsleder Eyvind Formo ved Agder politidistrikt til NTB klokken 1.30 natt til mandag.

Da var det 12 timer siden gutten kom bort fra sin familie i et skogsområde ved Heddan, nordvest for Vigeland i Lindesnes.

– Gutten var sammen med familien sin på jakt, og så mistet de kontakt med ham klokken 13.30, sier innsatsleder Jørgen Andersen i Agder politidistrikt til Lindesnes Avis.

– Gutten skal ha gått i forveien og var på vei fra en post til en annen da han forsvant. Det er krevende terreng, mye skog og tett vegetasjon i området, sier Andersen til Fædrelandsvennen.

Store ressurser deltar i søket

Helikoptre, droner, hunder og 130 mannskaper deltar i søket etter sjuåringen.

Gutten skal ha vært borte i en halv time da politiet ble kontaktet. Klokken 15.15 kom den første politipatruljen til Heddan.

Utover søndagskvelden ble det satt inn stadig flere ressurser i leteaksjonen, blant annet et SAR Queen redningshelikopter fra Sola, et politihelikopter og elleve ekvipasjer fra Norske Redningshunder i tillegg til politihunder og frivillige fra Røde Kors.

Familien er veldig fortvilet

I tillegg til krevende terreng, mye skog og tett vegetasjon, er det natt til mandag helt mørkt i område. Det gjør en allerede krevende situasjon enda vanskeligere.

Ifølge Yr.no er det meldt ned mot fire grader i området natt til mandag.

– Det er en familie som er veldig fortvilet her nå, så vi gjør alt vi kan for å finne gutten, sa politiets innsatsleder Jørgen Andersen sent søndag kveld.

Politiet opplyser at den savnede gutten har lokal tilhørighet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser til NTB at det pågår søk med full styrke – med mye mannskaper og helikopterressurser.

– Lokal redningssentral i Agder koordinerer det taktiske. Vi jobber nå med å brife opp mannskapet på redningshelikopteret fra Rygge, som skal avløse maskinen fra Sola, sa redningsleder Kjetil Hagen søndag kveld..

Formo oppfordrer alle som eventuelt skulle se eller høre noe i området om å melde fra til politiet.