Stor leteaksjon etter savnet sjuåring i Lindesnes

Over 130 letemannskaper deltar i søket. Gutten er savnet i området ved Heddan, nordvest for Vigeland i Lindesnes, skriver Lindesnes Avis.

– Gutten var sammen med familien sin på jakt, og så mistet de kontakt med ham klokken 13.30, sier innsatsleder Jørgen Andersen i Agder politidistrikt til avisen.

– Gutten skal ha gått i forveien og var på vei fra en post til en annen da han forsvant. Det er krevende terreng, mye skog og tett vegetasjon i området, sier Andersen til Fædrelandsvennen.

Sent søndag kveld var gutten fortsatt ikke funnet. Ifølge Yr.no er det meldt ned mot fire grader i området natt til mandag.

Store ressurser satt inn

Helikoptre, droner, hunder og 130 mannskaper deltar i søket etter sjuåringen.

Gutten skal ha vært borte i en halv time da politiet ble kontaktet. Klokken 15.15 kom den første politipatruljen til Heddan. Gutten er kledd for tur og forsvant i et skogsområde.

Utover søndagskvelden ble det satt inn mer og mer ressurser i leteaksjonen, blant annet et SAR Queen redningshelikopter fra Sola, et politihelikopter, elleve ekvipasjer fra Norske Redningshunder i tillegg til politihunder og frivillige fra Røde Kors.

Familien er veldig fortvilet

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser til NTB at det pågår søk med full styrke – med mye mannskaper og helikopterressurser.

– Lokal redningssentral i Agder koordinerer det taktiske. Vi jobber nå med å brife opp mannskapet på redningshelikopteret fra Rygge, som skal avløse maskinen fra Sola, sier redningsleder Kjetil Hagen.

– Det er en familie som er veldig fortvilet her nå, så vi gjør alt vi kan for å finne gutten, sier politiets innsatsleder Jørgen Andersen sent søndag kveld.