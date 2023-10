UD: 170 norske borgere i Gaza ønsker bistand

– Situasjonen på Gaza er uoversiktlig og blir verre for hver time som går. Utenriksdepartementet jobber kontinuerlig for å finne løsninger for våre borgere og koordinerer tett med andre land, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding sent søndag kveld.

Rafah-grenseovergangen mot Egypt er fortsatt stengt.

– Vi kan ikke garantere at det vil være mulig for norske borgere å krysse denne overgangen. Grensen kan både åpnes og stenges på kort varsel, sier utenriksministeren.

Konflikten mellom Israel og Hamas påvirker også situasjonen i Libanon. Fredag skjerpet UD reiserådet for landet. Norske borgere i Libanon bes vurdere om fortsatt opphold i landet er strengt nødvendig.

– Mulighetene for å reise ut av Libanon har i løpet av kort tid blitt begrenset. Flere flyselskap har stanset sine flyginger. Vi ber derfor norske borgere forholde seg til reiserådet og oppfordrer dem til å registrere seg i appen Reiseklar eller på reiseregistrering.no. Slik kan vi komme i kontakt med dem og nå fram med meldinger fra norske myndigheter, sier Huitfeldt.