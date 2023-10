Slik blir trolig Støres nye regjeringslag

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) planlegger å bytte ut flere av sine statsråder, har flere medier rapportert den siste uken.

Endringene kan komme allerede mandag.

Dette er endringene som er meldt så langt:

* Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) blir fjernet

En av årsakene skal være bråket rundt habilitetssakene, og at tilliten til Arbeiderpartiet svekkes som følge av dette, skriver Dagens Næringsliv , som først meldte om utskiftingen.

Fredag informerte Støre sentrale personer i Ap om at Huitfeldt skal ut, ifølge Aftenposten og TV 2. Også LO-ledelsen er blitt orientert, skriver TV 2.

Huitfeldt blir ifølge flere medier erstattet av en annen Ap-veteran: klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) . Vårt Land meldte det fredag. Barth Eide har erfaring både som forsvarsminister og utenriksminister fra Stoltenberg-regjeringen.

Dagbladet skrev i helgen at Barth Eide forkortet sin planlagte tur til Luxembourg mandag.

* Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) blir fjernet

Den tidligere Ap-nestlederen bytter trolig plass med stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) fra Lavangen i Troms, rapporterte en rekke medier søndag.

Myrseth er tidligere fiskeripolitisk talsperson for Ap. Hun har vært leder av Troms Arbeiderparti og gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Troms.

* Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) bytter plass

Flere medier melder at Ap-nestleder og nåværende kunnskapsminister Tonje Brenna tar over det viktige Arbeids- og sosialdepartementet, som i dag styres av partikollega Marte Mjøs Persen (Ap).

* Kari Nessa Nordtun (Ap) blir statsråd

Den avtroppende Stavanger-ordføreren blir ifølge flere medier hentet inn i Støres regjering. Hun skal være aktuell både som næringsminister og klima- og miljøminister, avhengig av hva nåværende næringsminister Jan Christian Vestre bestemmer seg for, skriver NRK og Dagbladet. Ifølge flere medier blir hun ny kunnskapsminister.

Nessa Nordtun har tidligere ledet Arbeiderpartiets energiutvalg. Stavanger Aftenblad og NRK meldte fredag at hun var på bakgrunnssjekk hos Statsministerens kontor.

* Karianne Tung (Ap) får ny statsrådspost

Regjeringen kan også komme til å bli utvidet med en ekstra statsrådspost. Tidligere stortingsrepresentant Karianne Tung (Ap) vil få jobben som ny digitaliseringsminister i Kommunal- og distriktsdepartementet, skriver flere medier.

Tung er nå daglig leder i interesseorganisasjonen Trondheim Tech Port.

* Statssekretær kan bli statsråd

Støre kan komme til å hente inn en av sine statssekretær til å bekle en ministerpost. Ifølge VG , Dagens Næringsliv , TV 2 og Altinget er Andreas Bjelland Eriksen (31) aktuell som ny klima- og miljøminister etter Barth Eide.

Eriksen har siden oktober 2021 vært statssekretær både for Støre på Statsministerens kontor og for olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Nå jobber han 50 prosent for hver av dem.

Ikke aktuell likevel

Flere medier meldte i helgen at avtroppende Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) var på vei inn i regjeringen. I ettertid har både NRK og Dagbladet skrevet at dette likevel ikke stemmer.

Ifølge Dagbladet var Trosholmen opprinnelig tiltenkt en statsrådspost, men har siden blitt vraket.

Regjeringsrokeringene skjer i ekstraordinært statsråd mandag, erfarte TV 2 søndag.