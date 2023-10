Gaza stålsetter seg for invasjon

Innbyggerne på Gazastripen venter fortsatt i usikkerhet på når Israels bakkeinvasjon skal starte. Israel ga fredag sivilbefolkningen en frist på 24 timer på å flytte seg fra Nord-Gaza til Sør-Gaza, en beskjed som utløste panikk. FN har sagt det er helt umulig.

Fristen er blitt forlenget og i natt sa Israels hær at operasjonen ikke starter før de ser at sivile har forlatt Nord-Gaza. Samtidig skriver The New York Times at dårlige værforhold kan ha utsatt operasjonen.

På Gazastripen er situasjonen kritisk. Folk mangler vann, mat og strøm. Sykehusene er fulle av både sårede, døde og dem som søker ly der for bombene.

Skjebnevalg i Polen

Det er valg på ny nasjonalforsamling i Polen. Det omtales som et skjebnevalg for Europa, ettersom landet er blitt en militær maktfaktor og er kritisk for Ukraina-støtten.

Regjeringspartiet Lov og orden (PiS) ligger godt an til å vinne en tredje periode. De ledes av Jaroslaw Kaczynski. Men opposisjonen har tatt innpå, ledet av tidligere statsminister Donald Tusk i Borgerplattformen.

Støttedemonstrasjon for Israel

Organisasjonen Med Israel for Fred (MIFF) har organisert en demonstrasjon til støtte for Israel utenfor Stortinget klokken 16 søndag.

Demonstrasjonen skjer én dag etter at Palestinakomiteen i Norge demonstrerte utenfor Utenriksdepartementet og flere andre steder i landet.

Frp-leder Sylvi Listhaug, KrFs Dag-Inge Ulstein, Venstres Ola Elvestuen og Høyres Ingjerd Schou er blant talerne.

Skjebnekamp for Norge på Ullevaal

Det er utsolgt når det norske herrelandslaget i fotball møter Spania til kamp i Em-kvalifiseringen på Ullevaal stadion.

Kong Harald er blant dem som har varslet sin ankomst når Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og resten av landslaget må vinne for å ha en mulighet til å kvalifisere seg for mesterskapet i Tyskland neste år.

Prinsesse Ingrid Alexandra på dansk bursdagsfest

Prinsesse Ingrid Alexandra deltar på feiringen av 18-årsdagen til prins Christian i København

Kronprinsparet er også til stede på gallamiddagen på Christiansborg Slot i København.