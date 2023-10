Dødstallene fortsetter å stige på Gazastripen

Innbyggerne på Gazastripen stålsetter seg for en bakkeoperasjon. I løpet av natten har det ikke kommet meldinger som tyder på at bakkeoperasjonen er i gang. Israels hær sier de ikke vil starte den før alle sivile er evakuert, mens The New York Times skriver at skyforholdene gjør at invasjonen er utsatt.

Samtidig fortsetter dødstallene på Gazastripen å stige. 300 er drept og 800 såret det siste døgnet, sa helsemyndighetene ved midnatt. Til nå er minst 2228 mennesker drept og 8744 såret i angrepene.

På israelsk side har dødstallet holdt seg stabilt på minst 1300.

20 personer evakuert etter rekkehusbrann i Stavanger

20 personer ble evakuert da det begynte å brenne i et rekkehus Stavanger.

En bolig var overtent og det var spredningsfare, men ved 4-tiden hadde brannvesenet slått ned flammene. 40 minutter senere var brannen slukket.

17 personer bortvist fra oktoberfest i Drammen

Det ble en hektisk natt for politiet i Drammen. Totalt 17 personer ble bortvist ra sentrum i forbindelse med en oktoberfest og tilstøtende utesteder. Fem av disse personene havnet i arresten.

– Jeg synes nok at dette er i overkant mange tilfeller. Selv om det arrangeres festlige lag, så skal man oppføre seg. Dette viser tydelige dårlige holdninger, ikke bare overfor politiet, men også med tanke på et høyt alkoholinntak, sier operasjonsleder Tommy Eriksen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Tap for Mats Zuccarello og Minnesota Wild

Årets andre NHL-kamp endte med tap, da Mats Zuccarello og Minnesota gjestet Toronto Maple Leafs.

Kampen var til tider jevn, men hjemmelaget vant til slutt 7–4. Zuccarello noterte seg for en målgivende pasning.

Russland sier minst 27 droner er skutt ned

Russiske myndigheter opplyser at minst 27 droner er skutt ned over landet, flesteparten av dem i Kursk-regionen.

Russlands forsvarsdepartement sier at det er ukrainske droner.

18 av dronene ble skutt ned i Kursk-regionen sør i Russland, mens to ble skutt ned i Belgorod. Det er ikke meldt om personskader.