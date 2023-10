UD: Nordmenn i Gaza har fått beskjed om at eneste vei ut muligens åpner i dag

– Hver enkelt må selv vurdere om det er forsvarlig å dra til Rafah og forsøke å krysse grensen, skriver UD i en tekstmelding til norske borgere i Gaza, gjengitt av Aftenbladet.

Ifølge meldingen som er sendt ut, er det snakk om at grenseovergangen ved byen Rafah muligens åpner mellom 12 og 17 lørdag.

Grensepasseringen har vært stengt siden tirsdag 10. oktober, da den skal ha blitt truffet av et israelsk luftangrep. Rafah har vært den eneste åpne grensepasseringen ut av Gaza etter Israel innførte full blokade av området 9. oktober.

Ifølge Aftenbladet skriver UD at grenseovergangen bare åpner for personer med utenlandsk statsborgerskap. Den blir altså ikke åpnet for palestinere.

– Det er samtidig svært usikkert om personer med dobbelt statsborgerskap kan passere, skriver UD i tekstmeldingen.

Utenriksdepartementet venter lange køer ved grensen.