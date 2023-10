Mulig israelsk bakkeinvasjon

Etter Hamas' angrep mot Israel har Israel gjennomført daglige luftangrep mot Gazastripen. Fredag ba det israelske militæret innbyggerne nord på Gazastripen om å evakuere sørover. Fristen Israel har gitt for evakuering av al-Awda-sykehuset ble utsatt til klokka 6 lokal tid lørdag.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa fredag at de omfattende angrepene mot Gazastripen, som har pågått i nesten en uke, «bare er begynnelsen».

Demonstrasjon mot blokaden og bombingen av Gaza.

Palestinakomiteen i Norge har varslet demonstrasjon utenfor Utenriksdepartementet klokken 15.

Fosen-aksjonistene med demonstrasjonstog

Klokken 12.30 møtes Fosen-aksjonistene på Slottsplassen for å gå i et demonstrasjonstog ned til Eidsvolls-plass.

Dette skjer etter at demonstrantene siden onsdag har gjennom flere aksjoner for å markere at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen er et brudd på menneskerettighetene. Mandag har aksjonistene fått audiens hos kong Harald for en samtale om saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Solbakken holder pressekonferanse

Landslaget menn forbereder seg til EM-kvalifisering mot Spania søndag. Landslagssjef Ståle Solbakken holder pressekonferanse på Ullevål.

Norge må vinne den og samtidig håpe at Skottland avgir poeng mot Georgia i november før de selv skal møte skottene borte i den siste kampen. Spania kan også svikte, men de har atskillig lettere kampprogram.

Håndball: Norge møter Sveits

Norges kvinnelandslag i håndball scoret 38 ganger, men måtte se Ungarn sette hele 31 mål i den første kampen i EHF Euro Cup. Lørdag er Sveits motstander.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samlingen er den eneste før det endelige VM-uttaket blir gjort 7. november.

Norge er allerede kvalifisert til EM neste år og spiller dermed en turnering mot vertsnasjonene mens andre nasjoner spiller kvalifisering.

Australsk folkeavstemning om anerkjennelse av urbefolkningen

Australia avholder folkeavstemning om å grunnlovsfeste anerkjennelsen av landets urfolksgrupper og gi dem en stemme nasjonalforsamlingen i saker som berører dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Grunnlovsforslaget vil blant annet gi aboriginene og øyfolket i Torresstredet en stemme i nasjonalforsamlingen for å gi myndighetene råd i saker som berører urfolket i Australia.

Dronningen til jubileumskonsert

Jubileumskonsert og markering av 100 år siden Landslaget for Spelemenn ble stiftet i Bergen. Dronning Sonja og kulturminister Lubna Jaffery (Ap) er til stede i Grieghallen.

På scenen står blant andre verdens største junior-spellemannslag, folkesanger Berit Opheim og cello/trekkspill-duoen Carmen Bovéda og Anders Lillebo.