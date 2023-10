Fristen har gått ut for Gaza – titusener på flukt

FN har opplyst at titusener har lagt på flukt på Gazastripen. Fristen som ble satt av Israels hær, har gått ut.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu holdt en tale sent fredag. Der sa han at han ikke ville røpe detaljer, men lovet at teppebombingen av Gaza den siste uka, bare var begynnelsen. På Gaza meldes det om desperasjon og panikk.

– Konsekvensene er uoverskuelig. Den israelske hæren må svare for om de har tenkt å bombe sykehusene, eller drepe de som er der? Etter det vi har sett de siste dagene, er alt mulig, sier den norske legen Mads Gilbert.

Hizbollah: Klare til angrep

Hizbollah-bevegelsen i Libanon har varslet at de er klare til å angripe Israel og åpne en ny front i krigen. Både Hizbollah og deres allierte Hamas er støttet av Iran.

– Vi er fullt forberedt og når tiden er inne for å gå til aksjon, skal vi gjøre det, sier Hizbollas nestleder Naim Qassem.

Mann knivstukket i Bergen

En mann i 40-årene er knivstukket i Bergen og fraktet til sykehus med skader i overkroppen, opplyser politiet.

Politiet varsler at de fikk melding om hendelsen klokka 2.19. En mann på 33 år er pågrepet og siktet for kroppsskade.

Frp vil utvise Greta Thunberg og andre aktivister fra utlandet

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg har foreslått å kaste ut, samt gi innreiseforbud til alle aktivister som bryter loven.

Forslaget kommer i forbindelse med at Wiborg i et spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortinget.

– Vi er ikke tjent med at utenlandske yrkesdemonstranter får komme tilbake til Norge, dersom de fra før har begått ulovligheter. Justisdepartementet har adgang til å instruere politiet i saker som dette, og jeg ønsker å vite om justisminister Mehl vil benytte den muligheten, sier Wiborg.

Stor leteaksjon i Fredrikstad

Det pågår en stor leteaksjon i Fredrikstad, etter at en mann ikke dukket opp i mål etter et terrengløp fredag kveld.

– Det er store ressurser som deltar i søket. Norske redningshunder, Røde Kors og Sivilforsvaret er blant de som deltar. Et redningshelikopter har også deltatt i søket, men er nå byttet ut med politihelikopteret, sa operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB ved 4-tiden.

Mannen ble meldt savnet like før klokken 19 fredag.

Nye harde angrep på Avdijivka i Ukraina

Russiske styrker fortsetter å dundre løs i angrepene på Avdijivka i Ukraina.

– De har sendt betydelige styrker og utstyr hit. Avdijivka står fullstendig i flammer. De skyter med alt de har. Sykehuset brenner, det gjør også myndighetsbygg og frivilligsentre, sier Vitalij Barabasj, lederen for byadministrasjonen.