Nattbad i Drammenselva endte i ambulanse

Mannen skal ha badet ved Bragernes torg, skriver Sørøst politidistrikt på X.

Operasjonsleder Tommy Eriksen sier til NTB at politiet ikke er kjent med omstendighetene for hvordan mannen havnet i elva og at de ikke vet om badet var frivillig. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 1.53.

– Det går bra med ham. Han var kun kraftig nedkjølt, sier Eriksen.

Operasjonslederen vil likevel ikke anbefale noen å ta seg et bad på dette tidspunktet av døgnet.

– Det sies jo at man får bedre helse av å kjøle seg ned, men det kan kanskje lønne seg å gjøre det i mer kontrollerte former.