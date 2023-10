Filmstjernen Jamie Lee Curtis støtter Fosen-aksjonistene

– 269 uker med engasjement, skriver hun på Instagram og deler den svenske aktivisten Greta Thunberg sitt innlegg fra aksjonen denne uka.

Det var VG som omtalte Instagram-innlegget først.

Curtis er blant annet kjent for sine roller i kultklassikeren En fisk ved navn Wanda og skrekkfilmserien Halloween.

Hun vant også en Oscar i mars for sin rolle i filmen Everything Everywhere All at Once.

I 1998 fikk hun en stjerne på Hollywood Walk of Fame.