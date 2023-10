TV Haugaland melder oppbud etter nær 30 år på lufta

Kanalen anslår selv at de i årenes løp har produsert mellom 12.000 og 15.000 timer med lokale nyheter, kulturinnslag og egenproduserte reportasjeserier.

Men nå ender det trolig med en konkurs for kanalen, som i dag har sju ansatte.

– TV Haugaland innser med stort vemod at tiden har inntatt kanalens driftsmodell. Redaksjonen har arbeidet utallige timer utover det vanlige for å tilfredsstille seerne, men nå er bakken blitt for bratt, heter det på kanalens hjemmesider.

Flere av de ansatte signaliserer imidlertid at de vil prøve å få kanalen på lufta igjen med en «mer tidsriktig driftsmodell». Spesielt ønsker de å få overtatt det verdifulle TV-arkivet fra boet.

– Vi kommer til å jobbe hardt for å få det til å gjenoppstå, sier daglig leder Morten Engevik Vorre til NRK.

Kanalen ble etablert i Haugesund september 1994 og har konsesjon i 14 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland.