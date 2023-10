Tommeliten A leverer gass tidligere enn planlagt

– Det nye feltet produserer og leverer naturgass nesten seks måneder tidligere enn planlagt, skriver selskapet i en pressemelding.

Planen for utbygging og drift av Tommeliten A ble godkjent av norske og britiske myndigheter i juli 2022. Produksjonsstarten var opprinnelig planlagt til første halvår 2024.

I pressemeldingen fra ConocoPhillips Skandinavia AS heter det at effektivt samarbeid i feltutbyggingen har gjort denne milepælen med tidligere produksjonsstart mulig.

– Siden naturgass er viktig for energiomstillingen er vi glade for å levere gass til Europa fra Tommeliten A nesten et halvt år før plan. Vi retter en stor takk til kontraktører og partnere, sier Steinar Våge, ConocoPhillips’ regiondirektør for Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, i pressemeldingen.

Rettighetshaverne i Tommeliten A Unit er PGNiG Upstream Norway AS, ConocoPhillips Skandinavia AS, TotalEnergies EP Norge AS, Vår Energi ASA, ConocoPhillips (U.K.) Holdings Limited, TotalEnergies E amp; P UK Limited og ENI UK Limited.

Ressurspotensialet for Tommeliten A-feltet er estimert til fra 120–180 millioner fat oljeekvivalenter, hovedsakelig bestående av gass (cirka 70 prosent) og kondensat (cirka 30 prosent). Daglig produksjon forventes å øke til en topp på mellom 35.000 til 48.000 fat oljeekvivalenter.