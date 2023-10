Fugleinfluensa påvist i hobbyhold i Troms

Mattilsynet har innført en rekke restriksjoner rundt det aktuelle fugleholdet, som en vernesone på tre kilometer.

Imidlertid er det få berørte dyrehold i området, og konsekvensene for andre er foreløpig få, melder de. Dette er første gang dette er påvist i et hobbyfjørfehold i Nord-Norge.

– Fugleinfluensa er et problem vi må regne med å leve med i lang tid. Vi ser at smitten er til stede hos ville fugler mer eller mindre hele tiden. Det betyr at alle som har fjærfe, må være nøye med smittevern, sier Torkjell Andersen, fungerende regiondirektør i Mattilsynet region Nord.

Det vurderes generelt som svært lav sannsynlighet for at fugleinfluensa skal smitte til mennesker.