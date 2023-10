Begge mediene refererer til ikke-navngitte kilder på at hun fredag har vært gjennom en såkalt vetting. Ifølge Aftenbladet har Nessa Nordtun bestemt seg for å takke ja dersom statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ringer med et jobbtilbud.

– Jeg har ingen kommentar, skriver Nordtun i en tekstmelding til avisas spørsmål om hvorvidt hun fredag befinner seg i Oslo i dette ærendet.

Ifølge NRK er hun aktuell for både Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og andre statsrådsposter.

Flere medier har meldt at utskiftingene i regjering kan komme på mandag, eventuelt tirsdag.