Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er fredag på Gotland i Sverige for et møte i det regionale forsvarssamarbeidet Joint Expeditionary Force (JEF).

På Gotland har Støre hatt et bilateralt møte med Storbritannias statsminister Rishi Sunak. Der ble de to enige om å inngå et grønt partnerskap.

Ifølge en pressemelding skal partnerskapet bidra til økt økonomisk samarbeid om grønn omstilling.

– Norge vil fortsette å være en langsiktig, stabil og sikker leverandør av energi og har et godt og tett samarbeid med Storbritannia på energiområdet, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Tidligere fredag annonserte også Sunak og Støre at de er enige om å styrke sikkerheten på sine rørledninger til havs.

Det skjer etter en gasslekkasje i Finskebukta tidligere denne uka, en hendelse som ifølge den finske statsministeren Petteri Orpo skyldes «eksterne handlinger».