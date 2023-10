– Vi har vært veldig opptatt av at dette får veldig store sivile konsekvenser. Vi må skille mellom sivile og militære, og det er vanskelig i en slik situasjon. Dette kan utvikle seg til en humanitær katastrofe, sier Støre til TV 2.

Israel innførte mandag full blokade av den Hamas-styrte Gazastripen. Det vil si at verken mat, vann eller drivstoff skal kunne bringes inn til de 2,3 millioner innbyggerne.

Samtidig har Israel kontinuerlig bombet Gazastripen siden Hamas-angrepet lørdag, og har varslet at de vil gå til en bakkeinvasjon i løpet av kort tid.

Det er advart mot at helsevesenet, vannforsyningen og sanitetsvesenet på Gaza er i ferd med å kollapse. Sykehus og likhus er overfylte.

Det er to innganger til Gazastripen – én fra Israel og én fra Egypt. Støre sier at norske myndigheter skal jobbe for å få inn humanitær bistand fra Egypt.

Tidligere fredag gikk Støre ut og fordømte Israels blokade av Gaza.

– Det er en oppskrift på så store lidelser, med enorme humanitære konsekvenser, at vi må si tydelig ifra, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at Israel ber sivile evakuere Gaza by.

– Norge kan si i dag at vi fordømmer blokaden og tiltakene som rettes mot sivile i Gaza, sier han til NRK og TV 2.