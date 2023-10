Norge gir 240 millioner kroner til krigsforsikring for gjenoppbygging av Ukraina

Det kunngjorde utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) under Verdensbankens årsmøte i Marrakech, som var 11. til 13. oktober, i en pressemelding.

– Privat sektor må bidra stort i gjenoppbyggingen av Ukraina. Samtidig er det åpenbart stor risiko ved å investere i Ukraina i dag. Derfor er det viktig at vi får på plass gode mekanismer for å håndtere risiko, som Norge forpliktet seg til under «Ukraine Recovery Conference» i juni i år, sier hun.