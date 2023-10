Økokrim: Kvinne tiltalt for grov hvitvasking ved å skjule nesten 65 millioner kroner

I perioden fra april 2017 til september 2019 skal den tiltalte ha bokført regnskapet for enkeltmannsforetaket til ektemannen i Moss, skriver Økokrim i en pressemelding.

Kvinnen er tiltalt for hvitvasking ved å ha skjult deler av ektemannens underslag av klientmidler, som han gjorde gjennom advokatselskapet sitt.

Hun skal ha gjennomført handlingene mens hun jobbet som advokatassistent i foretaket hans.

Ektemannen ble for to år siden dømt til fem og et halvt års fengsel for grove underslag av klientmidler og grove bedragerier. Saken gikk som tilståelsessak i Oslo tingrett.

Advokatselskapets klienter skal ha fått tilsendt uriktige regnskapsoversikter og forfalskede kontoutskrifter. Økokrim mener at kvinnen skal ha sendt over dette for å gi inntrykk av at klientenes penger var innestående på klientkontoen til enhver tid.

– Saken er grov fordi det gjelder et betydelig beløp og har vært gjennomført over flere år. Det er også brudd på den særlige tilliten som følger med advokatvirksomheten, hvor den tiltalte jobbet som advokatassistent for ektemannen sin, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

Strafferammen for grov hvitvasking og for grovt bedrageri er 6 års fengsel.