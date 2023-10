Fosenaksjonistene blokkerer Olje- og energidepartementet

– Nå blokkerer samiske aktivister og aksjonister fra Natur og Ungdom inngangene til ministrenes departementer, skriver Natur og Ungdom i en pressemelding fredag morgen.

Dagsavisen skriver at talsperson Ella Marie Hætta Isaksen og en mindre gruppe aksjonister fredag morgen har satt seg ned foran inngangen til Olje- og energidepartementet i Akersgata.

I pressemeldingen skriver Natur og Ungdom at den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg vil slutte seg til dem utenfor Olje- og energidepartementet fredag. Hun deltok også da aksjonistene blokkerte inngangene til Statkraft på Lilleaker torsdag.

– Nå stenger vi staten – igjen. Den norske stat tar seg til rette på Fosen ved å la det gå to år med menneskerettighetsbrudd i Norge og tjene millioner av kroner på det gjennom Statkrafts eierskap, sier talsperson Ella Marie Hætta Isaksen.

Demonstrantene utenfor Olje- og energidepartementet sier til VG på stedet at de også vil stenge flere andre departementer i regjeringskvartalet.

Også under aksjonen i februar blokkerte aksjonistene inngangen til Olje- og energidepartementet og flere andre departementer.

Isaksen sier at alle statens organer har et ansvar for å respektere maktfordelingsprinsippet og sikre rettsstaten, og dermed også for å løse Fosensaken.

– Når vi blokkerer departementene i dag, vil vi legge ansvar på statsrådene deres som snart er på vei inn i regjeringens høyeste beslutningsorgan, Kongen i statsråd. Inn i møtet skal de ha med seg at de er ansvarlige for to år med pågående menneskerettighetsbrudd i Norge. Hver ny dag smerter, samene på Fosen har allerede måttet leve med dette bruddet i altfor lang tid, sier hun.