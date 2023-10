FN: Israel har gitt Gaza tidsfrist

FN opplyser at den israelske hæren har informert dem om at alle mennesker nord på Gazastripen bør flykte til Sør-Gaza innen 24 timer. Det gjelder 1,1 millioner mennesker. Beskjeden kan antyde at en bakkeoperasjon er på gang.

Samtidig har Israel fortsatt teppebombingen. Ifølge luftforsvaret har de sluppet over 6000 bomber fram til torsdag ettermiddag. Det tilsvarer en bombe i minuttet hele døgnet siden lørdag.

Dødstallet på Gazastripen har økt til 1537, mens over 1300 er drept i Israel.

Storbrann i Nittedal – åtte boenheter i rekkehus er ubeboelig

Klokken 0.35 mottok brannvesenet melding om at det brant i et rekkehus på Slaatum i Nittedal. Brannen spredte seg raskt til de andre boenhetene i og etter kort tid var alle åtte overtent.

14 personer som bodde i boligene ble gjort rede for. Ingen ble skadd i brannen.

Drosjesjåfør slått med stein på Nesodden

Klokke 3.34 mottok politiet melding om at en drosjesjåfør var blitt slått med stein, før to personer stakk av med bilen til sjåføren. Kort tid etter på kjørte bilen av veien, før gjerningspersonene stakk.

Politiet har fått kontroll på en av mennene.

Anders Mol og Christian Sørum klar for kvartfinale i VM

Anders Mol og Christian Sørum slo italienske Samuele Cottafava og Paulo Nicolai og er videre til kvartfinale i sandvolleyball-VM i Mexico.

De norske tittelforsvarerne og OL-mestrene vant med settsifrene 21–19 og 21–17 i sanden i Tlaxcala.

Seier i sesongåpningen for Zuccarello og Wild

Mats Zuccarello og Minnesota Wild slo Florida Panthers 2–0 på hjemmeis da de sesongåpnet.

Nordmannen fikk totalt 19 minutter og 16 sekunder på isen og hadde en målgivende pasning i kampen.

To skutt i bolig sør for Stockholm

To mennesker er skadd i en skyteepisode i et eneboligstrøk i Tullinge sør for Stockholm. Det er andre natt med skyting hos en barnefamilie. Politiet fikk melding om skytingen klokka 1.25. To personer er blitt skutt.

– Skadegraden for de to personene vil jeg ikke gå inn på, sier Daniel Wikdahl i politiet.

Det var flere barn til stede i boligen da skyteepisoden skjedde. Ingen barn er fysisk skadd.

Republikanernes kandidat ute av lederkamp i Kongressen

Kongressen i USA er kastet ut i nytt kaos. Republikaneren Steve Scalise – som var nominert til å bli leder i Representantenes hus – trekker sitt kandidatur.

Huset i den amerikanske Kongressen har stått uten leder siden Kevin McCarthy ble kastet.