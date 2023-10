Nye Veier vil rassikre riksvei 13 i Ullensvang

– Riksvei 13 er en viktig hovedvei i Vestland, både for nærings- og persontransport. Med arbeidene her tar vi ned risiko i et kjent skredutsatt område. Det gir både økt trafikksikkerhet og reduserer sjansen for stengt riksvei som følge av steinsprang, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid i Nye Veier i en pressemelding.

Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise for prosjektering og bygging av rundt 1200 meter ny riksvei 13, inkludert ny gang- og sykkelvei og skredsikring.

Arbeidet skal gjennomføres mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune i Vestland. Nye Veier tar sikte på å signere kontrakt med valgt totalentreprenør etter sommeren 2024.