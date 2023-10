Vevelstad blir ny ordfører – i Vevelstad

Vevelstad kommune i Nordland hadde 464 innbyggere i 2021. Nå reklamerer kommunen med at man har barnehageplass til alle som søker, og alle nyfødte får et gavekort på kr 3000.

Av de 464 innbyggerne er 13 medlemmer i det nyvalgte kommunestyret. Velgerne ga Samarbeidslisten fem av 13 plasser i det nye kommunestyret, Kommunelista og Arbeiderpartiet fikk fire hver, skriver Brønnøysunds Avis.

Samarbeidslisten må imidlertid tilbringe de neste fire årene i opposisjon, da Kommunelista og Arbeiderpartiet har innledet samarbeid og danner flertall med sine åtte representanter.

Sivert Vevelstad (27) fra Arbeiderpartiet ble valgt til ordfører og Elisabeth Treines (36) fra Kommunelista til varaordfører da det nye kommunestyret hadde sitt konstituerende møte torsdag.

For øvrig er det ikke første gang en Vevelstad holder i ordførerklubba i Vevelstad kommune. Per Vevelstad, morfar til Sivert, var ordfører fra 1980 til 1987, og oldefaren Ragnvald Vevelstad var ordfører i to perioder, 1945–65 og 1968-75, skriver Brønnøysunds Avis.

Vevelstad var en av kommunene som kongeparet kom innom under sitt fylkesbesøk til Nordland i juni.