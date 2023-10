Trehus brant ned i Farsund sentrum – naboer evakuert

Ingen personer skal ha vært i bolighuset da det begynte å brenne. Brannen ble meldt til nødetatene ved 19.45-tiden torsdag.

De første enhetene fra brannvesenet var fremme etter få minutter, og 110-sentralen i Agder skrev da på X/Twitter at det da var full overtenning i bygningen.

Politiet meldte på X/Twitter at det kunne være fare for spredning, og at to av nabobyggene ble evakuert.

– Det viktigste er å hindre spredning. Det kunne gått tapt store historiske verdier. Det er ikke noe problem å se sotmerker på et av nabohusene her, sa innsatsleder Endre Børufsen i Brannvesenet Sør til Fædrelandsvennen klokken 21.30.

Da hadde den brennende bygningen rast sammen, faren for spredning var over og brannvesenet foretok en kontrollert nedbrenning.