113 reisende med norsk reisebyrå er ute av Israel

– Vi har fått alle hjem, og kan med det sette et punktum for en krevende situasjon for mange av våre gjester, forteller Aud Kindervåg Halsne, daglig leder i Plussreiser i en pressemelding.

To grupper kom hjem med rutefly. Det ene landet i Norge et døgn etter planlagt hjemreisedato, mens det andre to dager etter planen. De øvrige av kundene deres kom hjem med Norwegian fra Ben Gurion-flyplassen i Tel Aviv som landet på Oslo lufthavn Gardermoen i natt.