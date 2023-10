De øvrige fem personene som satt i ulykkesbilen, var også thailandske statsborgere. Flere av dem ble kritisk skadd i ulykken, opplyser Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

De skadde er to kvinner og en mann, samt to mindreårige barn. Disse ble fraktet til Ullevål sykehus og er under behandling.

Foreløpige undersøkelser tyder på at den danskregistrerte personbilen kom over i motsatt kjørebane og kolliderte med en lastebil. Føreren av lastebilen ble lettere skadd.

Bilen de omkomne og skadde satt i, var i følge med en annen bil. Politiet har gode kilder som gir et godt bilde av selve hendelsesforløpet, sier politifullmektig Sandra Korgerud Frogh i Sørøst politidistrikt.

Norske myndigheter er i kontakt med ambassaden og thailandske myndigheter med tanke på ytterligere varsling, opplyser politiet.

Det var onsdag i 17-tiden at en personbil og et vogntog kolliderte på riksvei 7 ved Torpomoen i Ål kommune. I vogntoget satt det en norsk mann i 20-årene. Han ble lettere skadd, og er ikke mistenkt i saken. Hans førerkort er ikke beslaglagt.