Klart bilde av hendelsesforløpet i dødsulykken i Hallingdal

– Vi har ganske gode kilder som gir oss et tydelig bilde av hendelsesforløpet, sier politiadvokat Sandra Korgerud Frogh i Sørøst politidistrikt til VG.

Det var onsdag i 17-tiden at en personbil og et vogntog kolliderte på riksvei 7 ved Torpomoen i Ål kommune. To personer omkom, og fem ble kritisk skadd, alle i personbilen.

I vogntoget satt det en norsk mann i 20-årene. Han ble lettere skadd, og er ikke mistenkt i saken. Hans førerkort er ikke beslaglagt.

Politiet jobber fortsatt med å avklare identiteten til sjåfør og passasjerer i personbilen, som var utenlandsregistrert.