Det er store materielle skader, både på kjøretøyet og midtrabatten, melder Trøndelag politidistrikt på X/Twitter.

Ifølge politiet inneholder lasten ammunisjon. Ved 11-tiden var dette i ferd med å losses fra kjøretøyet. Det er ukjent hva slags ammunisjon det er snakk om.

Velten har også medført oljelekkasje. Brannvesenet jobbet torsdag formiddag med skumlegging.

Vegtrafikksentralen opplyste klokken 10.15 at E6 er stengt i begge retninger ved Halsøkrysset. Trafikkoperatør Eirik Meyer Jensen sier til Adresseavisen at folk bør kjøre om Hegra for å komme forbi.

Togtrafikken forbi stedet er også stengt etter hendelsen.

