Pisket soldat på nachspiel – må i fengsel

To forsvarsansatte var tiltalt i Salten og Lofoten tingrett for å ha brutt militær straffelov paragraf 59, jamfør paragraf 271 i straffeloven.

Bakgrunnen for tiltalen er at mennene i 20- og 40-årsalderen en vinterdag i år skal ha holdt en underordnet over en sofa, dratt ned buksene på ham og pisket ham én eller flere ganger mot hans vilje. Pisken skal ha gitt synlige merker på fornærmedes kropp. Samtlige var ikledd uniform, skriver Avisa Nordland.

Begge mennene nektet straffskyld under rettssaken. Offiseren i 20-årene innrømmet å ha pisket soldaten, men i sin forklaring fortalte han at det ble oppfattet som lek.

Offiseren i 40-årene forklarte at han ikke husket å ha medvirket til piskingen.

Nå er det dommen klar, og mannen som pisket fornærmede får 21 dager i fengsel. Den andre offiseren i 40-årene er frifunnet.

Det er ikke kjent om dommen vil bli anket.