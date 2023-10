Flere fjelloverganger stengt i Sør-Norge

Veiene som er bekreftet stengt, er blant andre fylkesvei 51 over Valdresflye, fylkesvei 55 over Sognefjellet – og nå også riksvei 7 over Hardangervidda, skriver Statens vegvesen.

Det er problemer ved Halne fjellstove, der brøytebilene ikke slipper forbi. To-tre lastebiler skal ha havnet i grøfta, skriver Bergens Tidende.

– Vinteren nærmer seg nå. Skal man kjøre over fjellet, så må man ha på vinterdekk. Samtidig lønner det seg å sjekke nettsidene til Statens vegvesen, sier trafikkoperatør Tilia Mathre ved Vegtrafikksentralen til NTB torsdag morgen.

Hun sier det ikke er kjent hvor lenge snøværet vil vare.