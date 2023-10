En rekke politifolk hjalp til med å løfte og bære aksjonistene ut. Noen av dem gråt, men alt gikk rolig for seg.

– Nå bæres de samiske aktivistene som har fylt vandrehallen med joik i hele dag, ut fra vandrehallen på Stortinget av politiet. Det er 14 samiske aktivister som har aksjonert i hallen og som nå blir arrestert. Pålegg om å flytte seg ble gitt kl. 20.10, heter det i en pressemelding fra Natur og Ungdom.

– Vi er villige til å bryte loven for å fortelle Stortinget at demokratiet og rettsstaten er i fare så lenge Fosen-saken står uløst. Denne makten har også et ansvar for å stanse menneskerettighetsbruddet. Vi tar i bruk sivil ulydighet som en sikkerhetsventil i demokratiet der et mindretalls rettigheter blir så grovt overkjørt av storsamfunnet. Vi har ikke annet valg, sier Mihkkal Hætta.

I 20.15-tiden begynte politiet å bære ut demonstrantene, og i løpet av en halvtimes tid var alle båret ut.

Video: Her synger demonstrantene på Stortinget