Statsforvalteren sier ekteskap inngått i Metodistkirken, er gyldige

– De endringene som er gjort i vigselsritualene, får ikke noen betydning for ekteskapene som er inngått i nevnte periode. Det vil si at alle vigslene som er gjennomført i perioden, er gyldige, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i et brev til kirken onsdag, som omtales av Vårt Land.

Gjennom 30 år har kirken endret vigselsritualet flere ganger uten å søke Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om godkjenning. Dette kunne bety at 800 ekteskap er ugyldige, ifølge avisen.

Daglig leder Emil Skartveit i Metodistkirken er svært lettet og sier at kirken tar lærdom av denne saken.