Mann omkom etter å ha fått et tre over seg i Sande i Holmestrand

– Det har skjedd en ulykke i forbindelse med skogsarbeid, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til Drammens Tidende.

I 18-tiden opplyste han til avisen at mannen ble erklært død på stedet, og at de pårørende er varslet. Politiet opplyste senere at mannen er i 70-årene, og at de pårørende er varslet.

Politiet ble varslet om saken klokken 17.