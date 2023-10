Klimaforsker om temperaturhopp: – Sjokkartet

Tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste viste at snittemperaturen i verden i september var 0,5 grader høyere enn forrige rekord for denne måneden.

I denne sammenhengen er det svært mye og en margin som aldri før er observert. I tillegg var sommermånedene rekordvarme.

– Dette gjør inntrykk både på oss og på forskerkolleger. Vi har ikke sett et slikt hopp i temperaturøkning før. Andre forskere bruker nok sterkere ord enn meg, men dette er sjokkartet. Vi føler et ansvar for å si ifra om at nå skjer det noe, sier Myhre i en uttalelse.

Hovedårsaken til den gradvise temperaturøkningen på jorda er den menneskeskapte globale oppvarmingen. Værfenomenet El Niño og andre faktorer kan også ha bidratt til temperaturhoppet i år.

Myhre, som er forskningsleder ved Cicero senter for klimaforskning, peker blant annet på redusert partikkelforurensing – som har en avkjølende effekt på jorda.