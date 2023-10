Norge, Sverige og Danmark gir Ukraina ammunisjon for 600 millioner kroner

Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen sier til Ritzau at et klart mål med kjøpet er å signalisere for forsvarsindustrien at produksjonen må styrkes.

– Det er et stort behov for å få økt produksjonskapasiteten i den europeiske forsvarsindustrien – for å støtte Ukrainas frihetskamp, men også for å sikre forsyningssikkerheten for andre europeiske land, sier Lund Poulsen.

Onsdag ble det også kjent at Ukraina får en ny militær støttepakke verdt 100 millioner pund, eller drøyt 1,3 milliarder kroner, fra et internasjonalt fond som blant annet Norge har bidratt til.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var i Brussel da Natos forsvarsministre møttes onsdag. Der lobbet han for ytterligere bistand.