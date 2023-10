Bilfører nekter straffskyld etter dødsulykke i Bergen

En mann i slutten av tenårene er siktet etter at en kvinne døde etter en påkjørsel ved Munkebotstunnelen i Sandviken i Bergen lørdag kveld. Kvinnen i 20-årene ble påkjørt da hun skulle krysse veien.

Mannen er siktet for brudd på vegtrafikkloven, som går på uaktsomhet i trafikken.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier mannens forsvarer Asgeir Ohnstad til Bergensavisen , som først skrev om saken.

Politiet understreker at selv om mannen er siktet, er ikke dette ensbetydende med at han kan bebreides for verken påkjørselen eller at kvinnen døde som følge av påkjørselen.

Ifølge Bergens Tidende har politiet sikret seg video av det som skjedde og også bedt eventuelle øyenvitner om å melde seg.

Føreren ble brakt til legevakten for helsehjelp etter hendelsen. Politiet har ingen mistanke om at han var ruspåvirket. Mannen fikk også førerkortet beslaglagt.