Over 2000 drepte så langt i Israel og Gaza

FN opplyser at mer enn 400 palestinere er drept på Gazastripen det siste døgnet. Totalt er det meldt om 830 drepte på Gaza og over 1200 i Israel.

Ifølge den offentlige kringkasteren Kan er dødstallet i Israel nå økt til over 1200. Minst 2806 er såret.

På palestinsk side er mer enn 400 blitt drept de siste 24 timene, ifølge FN. Totalt er 830 drept på palestinsk side og 4250 såret.

Norsk reisefølge fra Israel landet på Gardermoen

Det norske reisefølget på 190 personer som har chartret et fly ut av Israel, landet på Oslo lufthavn på Gardermoen tirsdag kveld.

Det var et reisefølge på 71 personer fra en gruppe med Israel-venner fra den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ), som chartret et fly. Søndag chartret de et fly og tilbød andre som ville komme seg ut av det krigsherjede området, å sitte på.

Nytt jordskjelv i Afghanistan

Afghanistan er rammet av et jordskjelv med styrke på 6,3 samme sted som et fælt jordskjelv rammet i helgen. Jordskjelvet rammet de nordvestlige delene av landet i natt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det rammer bare kort tid etter et jordskjelv i helgen som tok livet av minst 2445 mennesker. Det skjelvet ble også målt til en styrke på 6,3 og rammet nordvest i landet nær Herat.

UD ber norske borgere i Israel som trenger bistand, ta kontakt

Utenriksdepartementet (UD) jobber fortsatt med å skaffe seg en oversikt over norske borgere som befinner seg i Israel.

Tirsdag har de sendt ut en melding der de ber nordmenn som fortsatt befinner seg i Israel, og som trenger bistand, om å sende en epost med informasjon om blant annet passnummer og hvor i Israel man befinner seg, skriver NRK.

Orkan traff land i Mexico

Orkanen Lidia har truffet land i Mexico og omtales som en ekstremt farlig orkan på kategori fire.

USAs nasjonale orkansenter skriver at orkanen er ekstremt farlig og at den har vindstyrke på opp mot 220 kilometer i timen.

Orkanen traff Mexicos stillehavskyst i 2-tida i natt. Den er ventet å ramme flere feriesteder. I feriebyen Puerta Vallarta er butikkene stengt og sandsekker lagt ut i gatene.