Flyet med 190 norske reisende i Israel har landet på Gardermoen

Det var et reisefølge på 71 personer fra en gruppe med Israel-venner fra den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ), som chartret et fly. Søndag chartret de et fly og tilbød andre som ville komme seg ut av det krigsherjede området, å sitte på.

Flyet tok av fra Eilat Ramon-flyplassen sør i Israel i 17.30-tiden norsk tid tirsdag.

Det landet på Oslo lufthavn klokka 23.17, ifølge Flightradar24.