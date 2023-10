Greta Thunberg skal delta i Fosen-aksjoner i Oslo på torsdag

Onsdag er det to år siden Fosen-dommen i Høyesterett, og samiske grupper og Natur og Ungdom har varslet demonstrasjoner.

Thunberg kommer sammen med aksjonister fra klimabevegelsen Fridays for Future, melder NRK.

Representanter for aksjonistene møtte tirsdag statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). I forkant av møtet, som startet klokka 10, uttalte talspersonene at de ville høre hva Støre har å si.

– Vi vil takke ja til et møte og å høre hva Støre har å si. Under aksjonene i mars etter 500-dagen, lovet han oss personlig at det ikke skulle få gå 1000 dager med menneskerettighetsbrudd i Norge, skrev aktivist Ella Marie Hætta Isaksen i forkant av møtet.

Aksjonistene viser også til et brev fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) som mandag i et brev til Statsministerens kontor påpekte at Norge er i ferd med begå nok et brudd på menneskerettighetene ved ikke å følge opp dommen fra Høyesterett.

– Så vidt vi er kjent med, driftes vindkraftanleggene som tidligere, uten modifikasjoner. De forholdene som Høyesterett fant utgjorde brudd på menneskerettigheter i oktober 2021 har ikke opphørt. Dette betyr at menneskerettighetsbruddet ikke er avsluttet, skriver direktør Adele Matheson Mestad i brevet.