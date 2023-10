UiO ga iranere opplæring i sensitivt utstyr uten lisens

Det skriver Khrono , som siterer universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

I forbindelse med rettssaken mot en tidligere professor ved NTNU, som ble dømt for grove brudd på eksportkontrolloven i november 2022, har avisa spurt fem universiteter om deres bruk av Scanning Electron Microscope (SEM)-utstyr.

Disse mikroskopene er underlagt restriksjoner under den såkalte Iran-forskriften – blant annet er det krav om lisens dersom iranske statsborgere skal gis opplæring i dem. Grunnen er at disse kan brukes i produksjon av atomvåpen.

– Vi kjenner til at iranske statsborgere har fått opplæring i bruk av SEM-instrumenter, bekrefter Benjaminsen.

Han legger til at UiO ikke har søkt om noen lisenser for bruk av mikroskopene, og legger til at de har hatt dialog med Utenriksdepartementet om saken.

– Det er fortsatt behov for en avklaring av flere sider ved regelverket, skriver Benjaminsen.