Siste år falt vaksinedekningen mot influensa fra 63 til 59 prosent for risikogrupper, og fra 56 til 50 prosent for helsepersonell, skriver FHI i en pressemelding.

Etter flere år der det var relativt lite sesonginfluensa ute og gikk, var den tilbake for full styrke i forrige sesong. 5500 personer ble innlagt på sykehus fra uke 40 og fram til nå. I tillegg var det fortsatt mange som fikk og ble sykehusinnlagt for corona – 6700 i samme periode.

Yngre slurver

– Det høye antallet innleggelser gir en stor belastning på helsetjenesten, og kan få alvorlig utfall for de som blir syke, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen i Folkehelseinstituttet (FHI).

Han sier særlig yngre med kroniske sykdommer begynner å slurve med vaksinen, og oppfordrer flere til å ta influensa- og coronavaksiner.

FHI vet foreløpig ikke hvordan influensasesongen vil bli, men advarer om muligheten for en kraftigere sesong.

Kan bli en kraftig sesong

– Vi ser at influensavirusene har endret seg, og det er en stor mulighet for at H3N2-viruset vil vende tilbake. Dette er et virus som vi har mindre beskyttelse mot, fordi det er lenge siden det har forårsaket store utbrudd med mange smittede. Det kan i så fall bety at flere blir alvorlig syke, særlig blant de eldre, sier Ottersen.

FHI oppfordrer særlig at alle over 65 år, beboere i omsorgsbolig og sykehjem, gravide i 2. og 3. trimester og personer med en rekke kroniske sykdommer til å ta influensavaksine og en oppfriskningsdose mot coronaviruset.

Helsedirektoratet skriver i en pressemelding at kun 54 prosent av helsepersonell planlegger å vaksinere seg i år, ned seks prosentpoeng fra sammenlignet med fjoråret. De advarer videre om at helsepersonell er ekstra utsatt for å bli smittet av influensa, og direktoratet legger særlig vekt på at arbeidsgiverne må sørge for et reelt og godt tilbud.