Konsumprisindeksen i september

Statistisk sentralbyrå legger fram prisindeksen for førstegangsomsetning for september. I forslaget til statsbudsjettet anslår regjeringen at prisveksten neste år blir 3,8 prosent, og at den ender på 6 prosent i år.

Komitémøte om habilitetssakene

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har planlagt et saksforberedende møte om habilitetssakene i regjeringsapparatet og forrige regjering. På møtet skal de blant annet avgjøre hvem som skal kalles inn til høringen i november.

Baneheia-rapporten legges fram

Norsk Presseforbund og Stiftelsen Fritt Ord legger fram en rapport over hva som gikk galt med pressens dekning av Baneheia-saken. Rapporten legges fra på et åpent seminar i Pressens Hus i Oslo.

Krigen mellom Hamas og Israel

Hamas-bevegelsen overrasket Israel med en storoffensiv fra luft, land og sjø lørdag morgen. Mange israelske sivile er blitt drept eller tatt som gisler av væpnede angripere. Israel svarte med flyangrep mot mål på Gazastripen. På begge sider har flere hundre liv gått tapt, mange av dem sivile. Mandag kveld uttalte en talsmann for den militære grenen i Hamas at det ikke kommer på tale med noen forhandling om våpenhvile mens Gaza er under beskytning.

Republikanerne diskuterer McCarthys etterfølger

Republikanerne møtes for å diskutere hvem som skal bli ny speaker i Representantenes hus etter at Kevin McCarthy ble felt i et mistillitsvotum. Det er ventet at Representantenes hus skal stemme over kandidatene 11. oktober, dagen etter republikanernes møte.

Tortur- og overgrepsanklager mot Syria

FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen, starter behandlingen av anklager fra Canada og Nederland mot Assad-regimet i Syria for overgrep mot befolkningen. Ifølge de to landene bryter Syria FNs torturkonvensjon blant annet ved å bruke kjemiske våpen mot sivile og å torturere fanger.

Casper Ruud videre i Shanghai Masters

Casper Ruud hadde få problemer med å sikre seg plass i 4. runde i ATP 1000-turneringen i Shanghai søndag. Han slo amerikanske Christopher Eubanks i strake sett. Tirsdag møter han ungareren Fabian Maroszan på hardcourten i Kina. Turneringen i Shanghai, som er den nest siste på ATP1000-nivå i årets sesong, har ikke vært spilt siden 2019 som følge av koronapandemien.